Seit Sonntagmorgen vermisst: Polizei sucht nach diesem Lindenberger

Am Sonntagmorgen verließ ein 59-Jähriger aus Lindenberg seine Wohnung - seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit.

12.11.2023 | Stand: 19:30 Uhr

Der vermisste Wilhelm Hahn hält sich mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der Wanderwege um die Stadt Lindenberg auf oder ist dort unterwegs. Die Beamten teilen mit, dass der Gesuchte eventuell gesundheitliche Probleme hat und einer ärztlichen Behandlung bedarf.

Mann aus Lindenberg vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt den 59-Jährigen so: Er hat eine korpulente Figur, ist 1,76 Meter groß und hat graue Haare. Er ist bekleidet mit einer dunkelgrauen, ärmellosen Jacke, einer dunkelgrauen Laufhose, einem Fleecepullover. Weiterhin trägt er dunkelgrüne Schuhe der Marke „Adidas“. Hinweise erbittet die Polizei in Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/92010 - oder an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter der Notrufnummer 110.

