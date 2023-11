Polizei: Vermisster aus Lindenberg tot aufgefunden

Am Sonntag wurde ein 59-jähriger in Lindenberg als vermisst gemeldet. Nun wurde er tot aufgefunden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden.

13.11.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Der Vermisste aus Lindenberg, wurde am späten Sonntagabend in einem Waldstück in Lindenberg tot aufgefunden.

Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Kontakt zur Telefonseelsorge

Wenn Sie sich selbst in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder Suizidgedanken haben, finden Sie bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Sie erreichen die Telefonseelsorge entweder unter 0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222. Alternativ finden Sie hier Seelsorge im Chat: https://online.telefonseelsorge.de/content/chatseelsorge.

Mehr Nachrichten aus Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.