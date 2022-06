Briefe kommen in Weiler zu spät an: „Das ist eine Sauerei“

Ratsmitglieder von Weiler-Simmerberg beklagen die verspätete Post-Zustellung. Eine Gemeinderatssitzung wäre deshalb fast ausgefallen.

28.06.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die jüngste Sitzung des Marktgemeinderates in Weiler-Simmerberg wäre beinahe ausgefallen. Die Verwaltung hatte die Einladung zur Sitzung zwar rechtzeitig an die Ratsmitglieder verschickt. Doch dort waren sie teilweise erst am Tag der Sitzung oder noch gar nicht eingetroffen. Grund: Eine verspätete Zustellung durch die Deutsche Post. „Was da läuft oder nicht läuft, ist eine Sauerei“, klagte CSU-Fraktionssprecher Eberhard Rotter. Er selbst hatte die am Dienstag der Vorwoche verschickten Unterlagen erst am Sitzungstag, dem darauffolgenden Montag, erhalten.

