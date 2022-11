Verurteilter Mann flieht aus psychiatrischer Einrichtung in Ravensburg

Der 33-jährige ist laut Polizei am Samstag während eines begleiteten Ausgangs zu Fuß geflohen. Die Fahndung der Polizei lief bisher erfolglos.

13.11.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Ein 33-Jähriger ist in Ravensburg aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen. Das teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Der Mann sei demnach während eines begleiteten Ausgang am Samstag gegen 14.20 Uhr zu Fuß weggerannt.

Zuletzt gesehen wurde er in der Grüner-Turm-Straße in Ravensburg. Die Fahndung der Polizei verlief bisher jedoch erfolglos,

So beschreibt die Polizei den Geflohenen aus Ravensburg

etwa 1,80 Meter groß

dunkelbraune, lockige Haare zu einem Dutt zusammengebunden

Narbe auf der linken Wange bis zum linken Ohr

Zum Zeitpunkt der Flucht trug er eine dunkelblaue Jeanshose, eine dunkelgrüne Jacke und Adidas-Schuhe

spricht gebrochen Deutsch

Laut Polizei war der Mann seit März 2022 in der psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Grund dafür war ein rechtskräftiges Urteil des Landgerichts Stuttgart.

Lesen Sie dazu auch: Nach diesen Geflüchteten hat die Polizei in Memmingen schon gefahndet