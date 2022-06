Verwüstung am Argenufer in Wangen: Partygäste verbrennen Stühle

Unbekannte haben am Ufer der Argen in Wangen eine Party gefeiert. Dabei hinterließen sie Müll und verbrannte Stühle. Die Polizei sucht nun nach ihnen.

07.06.2022 | Stand: 15:25 Uhr

Müll und verbrannte Stühle haben Unbekannte am Ufer der Argen in Wangen zurückgelassen. Die Polizei sucht deshalb nun nach den Menschen, die dort am Pfingstwochenende "augenscheinlich eine Party feierten". Konkret geht es um das Argenufer in der Nähe des Danneckerwegs und der Johann-Andreas-Rauch-Realschule.

Die Randalierer brachten demnach Holzstühle mit zur Argen, die sie teilweise in einem Feuer verbrannten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07522/984-0.

