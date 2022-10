Vhs-Leiterin verlässt Lindenberg: Vietnam statt Westallgäu

Julia Berktold hat 2020 die Leitung der VHS übernommen und wechselt demnächst ins Ausland. Derzeit läuft die Nachfolgersuche.

13.10.2022 | Stand: 09:43 Uhr

Die Volkshochschule (VHS) Lindenberg-Westallgäu sucht derzeit einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Leiterin Julia Berktold, die ihr Arbeitsverhältnis gekündigt hat und ihren Schreibtisch Ende Januar räumen wird. Einfach sei ihr die Entscheidung nicht gefallen, doch sie habe ein Job-Angebot im Ausland erhalten und wolle die Chance nutzen, berichtet die 40-Jährige, die sich damit einen lange gehegten Wunsch erfüllen will.

„Wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es vermutlich gar nicht mehr“, sagt Berktold. Ihr Ziel ist die südvietnamesische Millionenstadt Ho Chi Minh (früher Saigon), in der sie am Goethe-Institut Sprachkurse geben wird. „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, betont Berktold, denn in ihren drei Jahren habe sie vieles in Bewegung gebracht – insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung. Einfach war ihre Zeit als VHS-Leiterin aber vor allem wegen der Pandemie nicht, die den Lehrbetrieb teils komplett zum Erliegen gebracht hat. Doch die Phase der Kontaktbeschränkungen sei genutzt worden, um Online-Kurse ins Leben zu rufen, die es vorher nicht gab. „Einige davon sind geblieben.“

Wie die Nachfolge an der Vhs Lindenberg nun abläuft

Dass nach der kurzen Zeit bereits ein Wechsel auf der Position ansteht, bedauert der VHS-Vorstandsvorsitzende Thomas Novy, wobei er die Gründe nachvollziehen kann. Es habe Gespräche „im besten Einvernehmen gegeben“, sagt er und richtet nun den Blick nach vorne: Bis Freitag, 14. Oktober, laufe die Bewerberfrist, danach stünden Gespräche mit Kandidaten an. Gesucht werden der Stellenanzeige zufolge Menschen mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium und Erfahrungen in der Erwachsenenbildung. Der neue Leiter oder die neue Leiterin soll im Januar 2023 die Arbeit aufnehmen und im ersten Monat von Julia Berktold in die Prozesse eingearbeitet werden. Novy ist zuversichtlich, dass der Zeitplan aufgeht und alles nahtlos weitergeht.

Gegründet wurde die Volkshochschule Lindenberg-Westallgäu indes 1951 als Westallgäuer Bildungswerk mit dem Auftrag, den hiesigen Bürgern ein wohnortnahes, bedarfsgerechtes und bezahlbares Weiterbildungsangebot zu ermöglichen. Die Kurse sind vielfältig und nach Angaben der scheidenden Chefin nutzen sie gerade in diesem Semester außerordentlich viele Menschen. Weil manche der insgesamt 200 Lehrgänge, geleitet von 60 Dozentinnen und Dozenten, jedoch noch nicht begonnen haben, könne sie keine konkrete Zahl nennen. Diese werde voraussichtlich aber höher ausfallen als vor der Corona-Pandemie. Zur Orientierung: Im gesamten Jahr 2019 verzeichnete die hiesige VHS 4600 Teilnehmer.