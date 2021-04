VHS Lindenberg startet nach Ostern das neue Semester

Die Kurse bei der Volkshochschule Lindenberg-Westallgäu sollen am 19. April beginnen. Ob es Präsenzkurse gint, hängt von den Corona-Zahlen im Landkreis Lindau ab.

05.04.2021 | Stand: 07:37 Uhr

Die VHS Lindenberg-Westallgäu startet nach den Osterferien ins neue Semester. Sollte es der Inzidenzwert zulassen, sind ab dem 19. April auch wieder Präsenzkurse geplant. Laut den seit Mitte März geltenden Corona-Regeln können die Volkshochschulen in Bayern solche Veranstaltungen wieder anbieten, wenn die 7-Tage-Inzidenz unter 100 liegt. Der Landkreis Lindau ist allerdings seit einigen Tagen über dieser Marke. Am Karfreitag lag der Wert bei 123,2. Zudem beginnen in jedem Fall neue Online-Kurse.

Die Gesundheit der Teilnehmer und Dozenten stehe an erster Stelle, betont VHS-Geschäftsführerin Julia Berktold. So seien nach wie vor wichtige Hygienevorschriften einzuhalten. Beispielsweise gelte ein genereller Mindestabstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Personen vor, während und nach dem Unterricht. Zudem müssen alle Kursteilnehmer einen geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen und die Dozenten medizinische Masken.

Die VHS informiert über die Tageszeitung Der Westallgäuer sowie auf ihrer eigenen Internetseite laufend, sollten sich Änderungen, Verzögerungen der geplanten Starttermine oder geänderte Hygienevorschriften ergeben. „Hier bleiben wir weiter flexibel“, erklärt Berktold.

VHS Lindenberg bietet Computerkurse an

Los geht’s erst einmal mit einem kleinen Programm, vorwiegend Sprachkurse und Computerkurse. Für Bewegungs- und Fitnesskurse sind laut Berktold gesonderte Regeln zu beachten. Deshalb hat die VHS entschieden, hier noch weiter zu pausieren. Bei möglichen Änderungen werde auch hier kurzfristig informiert.

Zudem gebe es parallel auch ein attraktives Online-Kursangebot – eine gute Alternative, falls doch noch weiter gewartet werden müsse. „Neben zahlreichen Online-Computerkursen starten wir hier auch einen neuen Kurs Rückenfit – neue Rückenschule, zudem helfen wir den Teilnehmern natürlich vorab bei der Nutzung des Videokonferenztools“, ergänzt Berktold.

Neuer Flyer wird in Lindenberg und im Westallgäu ausgelegt

In den nächsten Tagen wird ein kleiner Flyer mit dem Programm an zahlreichen Anlaufstellen in Lindenberg und Umgebung ausgelegt. Ebenso gibt es das neue Programm online auf der Webseite.

Das Team der VHS steht für Fragen auch telefonisch zur Verfügung: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr sowie Dienstag von 16 bis 18 Uhr unter (0 83 81) 62 60.

„Wir freuen uns über Anmeldungen und den Start ins neue Semester, sei es online oder in Präsenz“, sagt Julia Berktold.