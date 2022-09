Fest ohne Vieh: Das ist nach der Viehscheid-Absage am Wochenende in Maierhöfen geboten

Die Absage des Viehscheids in Maierhöfen hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Am Wochenende wird aber dennoch gefeiert - das ist geboten.

07.09.2022 | Stand: 20:15 Uhr

Das Zelt für 2000 Besucher steht, die Helfer sind dabei, es einzurichten. Die Vorbereitungen für das Heimatfest in Maierhöfen laufen normal. Allerdings ist einiges anders als sonst. Am Samstag werden die „Hauptakteure“ der vergangenen 50 Jahre fehlen – das Vieh und die Treiber.

270 Tiere der Weidegenossenschaft Maierhöfen haben den Sommer an den Hängen des Hochgrats verbracht. Es waren etwas mehr Tiere als in den vergangenen Jahren. Alpmeister Herbert Mader ist zufrieden mit dem Verlauf des Alpsommers. Es sei etwas trocken gewesen, wie fast überall, sagt er. Das sei aber Jammern auf hohem Niveau. „Andere haben es viel schwerer“, sagt er. Ein Teil der Tiere ist bereits wieder im heimischen Stall.

Der Sommer ist bisher unfallfrei verlaufen. Die Tiere würden also normalerweise am Samstag von einem Kranzrind mit Kopfschmuck angeführt ins Tal zurückkehren. Allerdings verzichtet die Weidegenossenschaft heuer erstmals freiwillig auf den Viehscheid. Ein Transporter wird die Tiere ins Tal bringen. 8000 bis 9000 Euro kostet das, sagt Mader – Transport hinauf im Frühjahr und wieder hinunter im Herbst zusammengerechnet.

Die Allgäuer Zeitung hatte schon im Mai von der Entscheidung der Weidegenossenschaft berichtet. Die zwölf Mitglieder hatten die Absage des Viehscheids bei einer Versammlung mit 7:5 Stimmen beschlossen – eine demokratische Entscheidung, sagt Mader.

Viehscheid-Absage in Maierhöfen: Drei Monate später berichtete die Bild

Drei Monate später ging eine mediale Lawine ab. Losgetreten hatte sie die Bild. „Ökoposse. Tierschützer stoppen unseren Alm-Abtrieb“ hatte sie online getitelt. Wobei schon der Begriff „unser Alm-Abtrieb“ übergriffigen Charakter hat. Ist der Viehscheid doch ursprünglich ein Fest für die Landwirte und Hirten – und nicht Sache der Besucher.

Lesen Sie auch

Maierhöfen ohne Viehscheid, aber mit Festzelt: So sieht das Programm des Heimatfestes aus Fragen und Antworten

Es kam wie es kommen musste. Zeitungen, Fernsehsender, internationale Medien meldeten sich. Die Kritik von Naturschützern an dem 30 Kilometer langen Alpabtrieb und heftige Angriffe auf die Bauern waren ein dankbares Thema. Was viele Medien allerdings verschwiegen: Die Angriffe der Naturschützer war nur ein Grund, weshalb die Mehrheit der Genossenschaft dafür war, den Viehscheid abzusagen.

Es gab noch andere, die die Genossenschaft von Anfang an klar kommuniziert hatte: Die Zahl der Landwirte sinkt und sie haben immer weniger Personal für die Arbeit auf dem Hof. Deshalb fällt es zunehmend schwer, ein solches Großereignis zu bewältigen. Und: Landwirte fühlen sich mehr und mehr in ihrer täglichen Arbeit gegängelt, sollen dann aber ein solches Fest für die Allgemeinheit auf die Beine stellen.

Erstmals Fest ohne Viehscheid in Maierhöfen

Jetzt wird also in Maierhöfen erstmals ohne Viehscheid gefeiert. Ein Thema ist er in Gesprächen aber immer noch, schließlich hatte er eine fünf Jahrzehnte lange Tradition in der Argentalgemeinde. Die Berichterstattung über die Absage habe „die eine oder andere Diskussion aufgetan“, sagt der Vorsitzende des Viehscheidvereins, Thomas Holzer. „Es bedauern viele, dass es den Viehscheid nicht mehr gibt“, gibt er einige Reaktionen wieder.

„Alpsommer- und Heimatfest“ hat der Verein den Anlass jetzt getauft. Die Abendveranstaltungen werden wohl ähnlich viele Besucher anlocken wie in früheren Jahren, rechnet Holzer. Dann ist Party im Zelt angesagt. Eine ähnlich gute Resonanz wie in den Vorjahren erhofft sich der Verein auch für den Sonntag. Regionalmarkt und das traditionelle Schellenwürfeln sollen Besucher anlocken. Der Samstag aber, früher der Tag des Viehscheids, wird „etwas übersichtlicher werden“, sagt Holzer.

Alpsommer- und Heimatfest 2022 in Maierhöfen

Freitag, 9. September

19.30 Uhr Böhmischer Alp-Traum

21 Uhr Allgäu-Feager

Samstag, 10. September

10 Uhr Frühschoppen

11 Uhr Sternmarsch der Musikkapellen Maierhöfen, Grünenbach, Röthenbach und Gestratz

11.30 Uhr Stimmungsparade im Festzelt und Beginn Schellenwürfeln

20 Uhr Allgäuer Heimatabend mit dem Trachtenverein Maierhöfen und der Alphorngruppe „Kugel-Buabe“, anschließend Stimmung mit der Partyband „Die Oberbayern“

Sonntag, 11. September

10 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Maierhöfen

10 Uhr Handwerker- und Genussmarkt mit rund 20 Ständen

11 bis 16 Uhr Schellenwürfeln

12.30 Uhr Kinderfest (Wettspiele auf dem Festplatz)

13.30 Uhr Unterhaltung im Festzelt mit den Gruppen „Tobelbachschränzer“ und „Dreiermann“