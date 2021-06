Viel Holz, große Nachfrage: Sägewerke stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen

Das Sägewerk Poschenrieder in Schüttentobel ist gut ausgelastet und kann derzeit nicht alle Kundenwünsche erfüllen. Warum der Betrieb von langjährigen Beziehungen profitiert.

27.06.2021 | Stand: 17:25 Uhr

Über die große Aufmerksamkeit, die seiner Branche in letzter Zeit zuteilwird, kann sich Dominic Poschenrieder nur wundern. Für Sägewerke und ihre Produkte interessiert sich die Öffentlichkeit normalerweise wenig. Jetzt aber, da Holz als Baustoff zunehmend begehrt und zugleich knapp wird, rücken internationale wie regionale Holzmärkte und Lieferketten in den Fokus. Dominic Poschenrieder hat gemeinsam mit seinem Bruder Timo seit Beginn dieses Jahres die Geschäftsführung des Sägewerks Poschenrieder in Schüttentobel (Gemeinde Grünenbach) inne. Das Familienunternehmen schöpft seine Kapazitäten derzeit voll aus – und kann trotzdem nicht alle Kundenwünsche erfüllen. Vor einem Jahr sah es noch ganz anders aus.