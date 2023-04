Testlauf im neuen Hallenbad: Was Badegästen gefällt und was die bemängeln

Die Stadt Lindenberg eröffnet Ende April das Hallenbad. Anwohner durften das Bad vorab testen. Sie verteilen Lob, trauern aber einer Sache besonders hinterher.

Gelungener Start in den Badebetrieb des neuen Hallenbades in Lindenberg: Zahlreiche Anwohnerinnen und Anwohner haben die Einladung der Stadt am Sonntag genutzt und sind als erste Gäste in die Becken gestiegen. Das Pro und Contra hat dabei nicht nur die Stadt mit Bürgermeister Eric Ballerstedt an der Spitze im Anschluss vernommen – auch unsere Redaktion hat sich unter den ersten Nutzern des Bades umgehört.

Dampfgrotte und Kinderbereich kommen gut an

Ganz bewusst hat die Stadt die direkten Nachbarn als Erste in das Bad gelassen. Denn sie hatten fast drei Jahre lang eine Baustelle im direkten Umfeld zu ertragen. Rainer Seibel (62) machte auch keinen Hehl daraus, dass das teilweise eine Belastung war. Insbesondere das Schreddern des alten Betons sei mit großem Lärm verbunden gewesen. Umso mehr hat er sich über die „nette Geste“ der Stadt gefreut und seinen ersten Besuch im neuen Bad „sehr genossen“.

Doch bevor er schwimmen konnte, musste er sich im Bereich von Umkleiden und Duschen zurecht finden. „Das war nicht ganz einfach“, stellte er fest. Auch Bürgermeister Eric Ballerstedt räumte ein: „Da fehlt noch das eine oder andere Schild“. Eine große Bereicherung aus Sicht von Seibel ist die Dampfgrotte. Allerdings kann sie aus seiner Sicht eine Sauna nicht ersetzen. „Es ist traurig, dass es sie nicht mehr gibt“, sagte der 62-Jährige.

Und mit dieser Meinung war er am Premierentag nicht allein. Auch Marius Bufler (28) hätte es gut gefunden, hätte es wieder eine Sauna gegeben. Nun geht er eher mal ins Aquaria nach Oberstaufen. Dennoch will er künftig ins neue Hallenbad komen – und wieder Söhnchen Charlie (sieben Wochen alt) mitnehmen. Den Kinderplanschbereich haben er und seine Frau Imelda entsprechend genau begutachtet. Insgesamt findet er die Beckenaufteilung „mega“.

Die Trennung zwischen dem 26 Grad warmen Schwimm- und dem sogar auf 30 Grad erwärmten Wellnessbereich für Erwachsene kommt aber nicht nur bei ihm gut an. Ihn lobte auch Marion Schlachter (28). Sie erwartet bald Nachwuchs und hat sich ebenfalls den Kinderbereich genauer angeschaut. Und sie hat durchaus auch Möglichkeiten zur Verbesserung entdeckt: „Ein Jackenhalter beim Föhn oder auch ein Hocker wären prima.“ Das wiederkehrende Grün rund um Ablagefächer und Duschen sei „nicht so meins“, bekannte sie. Aber auch sie sagte: „Ich komme in jedem Fall wieder.“

Badegäste vermissen im Hallenbad in Lindenberg die Sauna

Um 10 Uhr war Marion Jocham (65) die erste Anwohnerin, die die Einladung nutzte und vor der Hallenbadtür stand. Auch ihr gefällt das Beckenkonzept sowie die „großzügigen Umkleiden“. Als „sehr familienfreundlich“ hat sie das Hallenbad empfunden – und auch sie will wiederkommen.

An die Eröffnung des alten Hallenbades 1974 kann sich Michael Stiefenhofer (55) noch gut erinnern: „Damals standen wir in Schlangen an.“ Immer wieder kam er zu Besuch, so in den letzten 20 Jahren bis zum Abriss regelmäßig am Freitag zum Saunieren. So klagte auch er: „Das ist sehr, sehr schade, dass es keine Sauna gibt.“ Ansonsten fand er nur positive Worte. „Hell und freundlich“ sei das Bad und die „Farbwahl gelungen“. Das Raumklima hat er ebenfalls positiv erlebt: „Früher war es stickiger.“ Für ihn ist klar: „Ich werde eine Zehnerkarte kaufen.“

In den nächsten Tagen haben auch Vereine und Schulen die Gelegenheit, das Hallenbad zu testen. Und die Stadt sammelt dabei auch Erfahrungen, ob der Betrieb so funktioniert, wie er soll. Das reicht vom Kassensystem inklusive einem möglichen Nachzahlen bei Überschreiten der Badezeit bis hin zum Feinjustieren der Temperaturen.

Vom 28. bis 30. April findet das Eröffnungswochenende des 14-Millionen-Projekts statt. Am 1. Mai startet der reguläre Betrieb.