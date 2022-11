Im Landratsamt Lindau fehlen seit zwei Jahren Amtsärzte. Statt 3,5 Vollzeitstellen sind 0,85 durch zwei Teilzeitkräfte besetzt. Das hat Folgen für die Bürger.

08.11.2022 | Stand: 12:27 Uhr

Pflegeheime werden noch kontrolliert. Gesundheitsprävention findet jedoch so gut wie gar nicht mehr statt. Psychiatrische Prüfungen dauern vielfach viel länger, als es erforderlich wäre: Im Lindauer Landratsamt fehlen Amtsärzte. Und das seit über zwei Jahren. Die Konsequenz: Viele Aufgaben bleiben unerledigt oder zumindest lange liegen. Was so manchem Bürger viel Geduld abverlangt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.