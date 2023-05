Viele Hüte, aber kein Lager: Das Hutmuseum in Lindenberg braucht dringend Platz

Während sich das Deutsche Hutmuseum aus dem Corona-Tief kämpft, warten schon die nächsten Herausforderungen. Was das mit TikTok und Busreisen zu tun hat.

10.05.2023 | Stand: 19:28 Uhr

Wer das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg besucht, bekommt allein in der Dauerausstellung rund 1500 Exponate zu sehen. Was sich hinter den Kulissen abspielt, bekommen die Gäste natürlich nicht mit. Das gilt auch für die Stadträtinnen und Stadträte – und deshalb nutzte Museumsleiterin Angelika Schreiber ihren Jahresbericht 2022 im Haupt- und Finanzausschuss auch dazu, um über die nicht direkt sichtbaren Herausforderungen zu sprechen. Dabei wurde deutlich: Das Hutmuseum benötigt dringend fachgerechte Lagerflächen – und Social Media macht richtig viel Arbeit.

