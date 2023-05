Vier Brüder aus Isny wollen einfach nur Musik machen

Hermann, Berthold, Clemens und Alfons Weindorf aus Isny brechen in den 70er Jahren nach München auf, um am Konservatorium zu studieren. Daraus wurde dann viel mehr.

Wer sich heute Musik über einen Streamingdienst anhört, denkt vermutlich kaum darüber nach, wie viele Leute an der Entstehung eines einzelnen Lieds beteiligt waren. Im Hintergrund wirken etwa Komponisten, Texter und Produzenten. Auch die vier Brüder der Familie Weindorf aus Isny arbeiten als professionelle Musiker.

Talentierte Brüder ziehen von Isny nach München

In den 1970er-Jahren ziehen nacheinander Hermann, Berthold, Clemens und Alfons Weindorf von Isny nach München, um dort am Richard-Strauss-Konservatorium Musik zu studieren. Hermann, der älteste, ist gerade mal 15 Jahre alt, als er von zu Hause auszieht – sein musikalisches Talent und das absolute Gehör machen es möglich. Mit ihrem Studium beginnt für alle Vier der Weg in den Beruf, und zwar im Musikbusiness.

Damals ist München genau der richtige Ort dafür. Hier gründen sich viele Bands, hier feiern international bekannte Künstler in den Nachtlokalen. „Das musikalische Leben, die Livemusik in den Clubs, die Studioarbeit – all das hat gebrummt“, erinnert sich Hermann Weindorf. Und so ist es kein Wunder, dass die vier Isnyer nach dem Studium in der bayerischen Landeshauptstadt bleiben – bis heute. „Uns hat es hier gefallen. Und es war nicht zu weit von Isny entfernt“, sagt Berthold Weindorf. „Isny ist nach wie vor ein Sehnsuchtsort und unsere historische Basis“, ergänzt Hermann Weindorf.

Das Geld steht zunächst nicht im Vordergrund

Auch ihre Eltern sind musikalisch: Der Vater spielt Klarinette in der Stadtkapelle Isny, Mutter und Vater singen im Kirchenchor. Die Idee, mit der Musik Geld zu verdienen, stand bei den Söhnen lange Zeit nicht im Vordergrund. „Wir hatten zunächst nur den Gedanken im Kopf, Musik machen zu wollen – ohne davon leben zu müssen“, sagt Berthold Weindorf.

Bereits in seiner Jugend gründet Hermann Weindorf eine Rockband, in die seine Brüder einsteigen, In der späteren Fusion-Jazz-Band „Oktagon“ sind drei Weindorfs Mitglied. 1982 gründen alle vier gemeinsam mit zwei weiteren Musikern die Band „Zara-Thustra“. Zu dieser Zeit erlebt die Neue Deutsche Welle ihren Höhepunkt. „Wir hatten auch zwei, drei Stücke mit NDW-Vibe“, erzählt Berthold Weindorf, doch die meisten Lieder von „Zara-Thustra“ unterschieden sich grundlegend von den angesagten Hits: „Unsere Thematik waren märchenhafte Texte, Rockmusik und symphonische Elemente.“

Band der Weindorfs spielt "Neo-Klassik"

Hermann Weindorf definiert die Musik von „Zara-Thustra“ als Neo-Klassik. Die Liedtexte sind Meta-phern für politische oder gesell-schaftliche Themen, über Drogen-konsum oder Götzenanbetung; das Cover des ersten Albums hat Friedrich Hechelmann gestaltet.

Ein Auftritt bei der „Klassik-Rock-Nacht“, einer Live-Musikshow im Fernsehen, macht „Zara-Thustra“ bekannt. Anhaltender Erfolg bleibt für die Band allerdings aus. Mitte der 1990er versucht es „Zara“ noch einmal. Jedoch: „Auch hier war die Resonanz zu gering“, so Berthold Weindorf. Schlussendlich löst sich die Band auf.

Derweil gehen die Brüder Weindorf längst jeweils ihre eigenen Wege, die sich jedoch immer wieder kreuzen. Clemens Weindorf lehrt bis heute Musik an der Sing- und Musikschule in München, komponiert und schreibt Musikstücke für Horn und Trompete. Alfons Weindorf schreibt, komponiert und produziert im Laufe der Jahre auch Musik für Film und Fernsehen. Seine kommerziell erfolgreichste Kollaboration ist die langjährige Arbeit für und mit Hansi Hinterseer. Mit seinem Sohn gründet er ein Label mit Fokus auf deutsche Pop- und Schlagermusiker.

Brüder aus Isny werden Komponisten, Songschreiber und Produzenten

Auch Berthold und Hermann Weindorf arbeiten als Komponisten, Songschreiber, Arrangeure und Produzenten. Anfang der 2000er übernehmen die beiden die Weryton-Studios in München, bereits damals eins der bekanntesten Tonstudios in Deutschland, in dem auch die Alben von „Zara-Thustra“ produziert worden sind. Dort vermietet bis heute ein Team rund um Berthold und Hermann Weindorf Räumlichkeiten mitsamt entsprechendem Equipment für Tonaufnahmen an Musiker und Produzenten. Die Liste an prominenten Musikschaffenden, die in Unterföhring seit den frühen 1980er-Jahren bis heute zu Gast waren, kann sich sehen lassen: Konstantin Wecker, James Blunt, Dieter Bohlen, Reamonn, Alphaville, Iris Berben, Donna Summer, Shaggy und Udo Jürgens stehen darauf.

„Es war nie langweilig“, resümiert Berthold Weindorf. Doch um in der Musikbranche Erfolg zu haben, sei es vor allem Glückssache, „dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist“.