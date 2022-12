Vierjähriger läuft in Wasserburg davon - Polizei sucht nach Jungen

Ein Vierjähriger ist in Wasserburg am Bodensee davongelaufen. Die Polizei suchte nach ihm - Passanten fanden den gesunden Jungen. Doch es bleiben Fragen.

14.12.2022 | Stand: 13:15 Uhr

In Wasserburg am Bodensee ist am Dienstag ein Vierjähriger seiner Mutter davongelaufen. Der Junge war mit seiner Mutter in dem Städtchen zu Besuch. In einem unbeaufsichtigten Moment entwischte er laut Polizei aus dem Haus und war nicht mehr auffindbar.

Die Lindauer Polizei leitete wegen der Kälte und der einbrechenden Dunkelheit eine größere Suchaktion ein. Nach 45 Minuten konnten sie Entwarnung geben. Passanten nahmen sich dem Jungen an einem Pflegeheim in Hege an und verständigten die Polizei. Der Rettungsdienst untersuchte den Ausreißer - außer einer leichten Unterkühlung blieb er aber unverletzt. Allerdings ist der Polizei noch unklar, wie der Junge aus der Nähe des Bahnhofes bis ins einen Kilometer entfernte Hege gelangte.

