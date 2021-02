Virus-Mutation im Landkreis Lindau und im Oberallgäu aufgetaucht

Im Westallgäu und im Oberallgäu gibt es erste Verdachtsfälle der hochansteckenden Corona-Varianten. Im Landkreis Lindau sind zwei Patienten betroffen.

05.02.2021 | Stand: 17:32 Uhr

Zwei Personen im Landkreis Lindau haben sich vermutlich mit einer hochansteckenden Corona-Mutation infiziert. „Es handelt sich um begründete Verdachtsfälle“, sagte Landrat Elmar Stegmann in einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Erste Proben am Donnerstagabend und Freitagmorgen hätten die Virus-Varianten bestätigt. Weitere Untersuchungen folgen. Mit den Ergebnissen sei in ein oder zwei Wochen zu rechnen, wie das Landratsamt mitteilt. Zudem sei noch unklar, um welche Mutation es sich genau handle.