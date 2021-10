Volksbank Lindenberg vergibt Förderpreis: Das sind die Sieger

Die Volksbank Lindenberg unterstützt ehrenamtliche Projekte mit insgesamt 7500 Euro. Die drei Sieger wurden per Online-Abstimmung gekürt. Wofür sie das Geld verwenden wollen.

29.10.2021 | Stand: 05:27 Uhr

Eine Kletterstrecke, ein Vereinsbus und Nachwuchsförderung im Skisport – mit insgesamt 7500 Euro unterstützt die Volksbank Lindenberg in diesem Jahr wieder drei Projekte aus der Region. Zum vierten Mal verliehen die Vorstandsmitglieder Markus Prinz und Georg Straub den Förderpreis. „Leider wieder in einem Coronajahr“, sagte Prinz. „Doch die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist. Das wollen wir unterstützen.“ 1615 Menschen beteiligten sich an der Online-Abstimmung und kürten so die Sieger unter den neun ausgewählten Projekten.

Regionalteam Westallgäu Beim Regionalteam Westallgäu trainieren die Skistars von morgen. Etwa 35.000 Euro investiert der Förderverein jährlich in die jungen Talente aus der Region. Sie fahren weiter in ihrem Heimatteam und bekommen durch den Förderverein spezielles Einzeltraining. „Koordination, Gleichgewicht, Schnelligkeit und Kraftsport trainieren wir bis zu dreimal pro Woche“, erklärte Vorsitzender Roland Berger bei der Preisverleihung in Lindenberg. Die 3500 Euro, die es für den ersten Platz gibt, will der Verein in Leihautos, beispielsweise für Wettkämpfe oder Gletscherlehrgänge investieren, außerdem für neue Trainingsgeräte. Berger sagte: „Für jüngere Athleten wollen wir spezielle Slalomstangen in kleineren Größen anschaffen.“ In zwei Mannschaften fahren 30 Skisportlerinnen und -sportler zwischen neun und 16 Jahren.

TSZ Lindenberg Lange Zeit stand der Vereinsbus des TSZ Lindenberg während der Corona-Pandemie in der Garage. Vorsitzender Harald Geißler sagte: „Der in die Jahre gekommene Bus ist durch das lange Stehen kaputt und nicht mehr reparabel.“ Mit 2500 Euro Fördergeld will der Verein den neuen Bus bezahlen, der vergangene Woche seine erste Fahrt hatte. „Die Saison ist wieder gestartet, deshalb konnten wir nicht länger warten“, sagte Geschäftsstellenleiterin Stephanie Stadelmann. Den Bus mit neun Sitzen nutzen die Mannschaften von der Handballjugend über die Bergvagabunden bis zu den Boxern, um gemeinsam zu Wettkämpfen zu fahren. Auch die TSZ-Musikanten wollen den Bus künftig nutzen. Stadelmann sagte: „Der Bus ist fast täglich unterwegs.“