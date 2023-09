Volkshochschule Lindenberg veröffentlicht neues Programm

Die Volkshochschule Lindenberg veröffentlicht ihr neues Programm. Darauf liegt der Schwerpunkt.

28.08.2023 | Stand: 05:32 Uhr

Die Volkshochschule (Vhs) Lindenberg-Westallgäu hat das Programm für Herbst und Winter veröffentlicht. „Über 170 Veranstaltungen, Vorträge und Kurse bieten die Möglichkeit, sich weiterzubilden und interessante Menschen kennenzulernen“, heißt es in der Mitteilung dazu. Ob Sprachen, Gesundheit oder andere Bereiche – laut Leiterin Christa Steinhart ist das Programm vielfältig und soll „möglichst viele Gruppen der Bevölkerung erreichen“.

Volkshochschule Lindenberg: Kurs über Wärmepumpen

Im Fokus stehen dieses Mal die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt. Dazu gibt es die Veranstaltungsreihe „Klimawandel regional – gestern heute morgen“ mit verschiedenen Referentinnen und Referenten. Außerdem gibt es eine Kurs, in dem es um Wärmepumpen geht, sowie einen anderen, in dem Bürgermeister Eric Ballerstedt erklärt, wie Gehölze im Garten richtig geschnitten werden.

Das gedruckte Heft, das auch die Termine der Vhs Lindau mit abbildet, ist ab der kommenden Woche an den bekannten Auslagestellen erhältlich. Informationen gibt es auch im Internet unter www.vhs-lindenberg.de, per E-Mail an info@vhs-lindenberg.de oder telefonisch unter (08381) 6260. Anmeldungen für die Kurse, die ab Mitte September beginnen, sind ab sofort möglich.

