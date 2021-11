Volkstrauertag mit Baustelle: Lindenberg saniert Kriegerdenkmal

Das Kriegerdenkmal an der Aureliuskirche in Lindenberg ist eingerüstet. Wieso die Sanierung gemacht wird und was das für den Volkstrauertag bedeutet.

12.11.2021 | Stand: 09:56 Uhr

Den Volkstrauertag begeht die Stadt Lindenberg am 14. November an einer Baustelle. Das Kriegerdenkmal an der Aureliuskirche ist derzeit eingerüstet. Das Dach wird saniert, zudem müssen die Pfeiler erneuert werden. „Es ist nicht einsturzgefährdet, aber es war an der Zeit“, sagt Bürgermeister Eric Ballerstedt. Dafür sind rund 40.000 Euro im Haushalt eingeplant.

Eigentlich hatte die Stadt gehofft, die Sanierung früher über die Bühne bringen zu können. Aber das habe leider nicht geklappt, bedauert der Bürgermeister. „Du musst die Handwerker so nehmen, wie du sie bekommst“, sagt Ballerstedt. Auf den Ablauf des Volkstrauertags am 14. November sollen die ungewöhnlichen Umstände aber keine Auswirkung haben.

Das Kruzifix hat einst der Münchner Bildhauer Karl Kroher geschaffen. Bild: Benjamin Schwärzler

Das Kriegerdenkmal in Lindenberg ist im Oktober 1934 eingeweiht worden. Entworfen wurde es schon Jahre zuvor in der Weimarer Zeit. Es erinnert an die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege – insgesamt fast 600 Lindenberger.

Volkstrauertag am 14. November 2021 in Lindenberg