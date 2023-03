Jazz&Käs in Lindenberg: Volle Bühne, volles Haus und beste Stimmung

Das Publikum will die Big Band des Gymnasiums beim 30. Jazz&Käs auch nach vier Stunden noch nicht gehen lassen. Einmal spielt sogar die "Big Big Band"

26.03.2023 | Stand: 21:47 Uhr

Wenn ein Publikum nach vier Stunden immer weiter Zugaben verlangt, will das schon etwas heißen. Beim 30. Jazz&Käs in der Aula des Lindenberger Gymnasiums ist das so. Die beiden Bandleader Reinhard Sieber und Matthias Ströse haben schon die Bühne verlassen, da spielen die Musikerinnen und Musiker noch weiter, das Publikum jubelt begeistert. Als die Besucher das Gymnasium verlassen, schlägt es von der Pfarrkirche St. Peter und Paul gerade Mitternacht. Das passt zum letzten Lied, mit dem sich die „Big Big“-Band verabschiedet hat: Das donnernde und kraftvolle „When the Saints“, klingt noch in den Ohren nach.

