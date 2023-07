Volleyball-Hammer: VfB Friedrichshafen steigt aus der Champions League aus

Die Volleyballer vom Bodensee sind Stammgast in der Königsklasse. Am Tag der Auslosung verkündet der Rekordmeister seinen Rückzug. Es gibt eine Vorgeschichte.

19.07.2023 | Stand: 14:47 Uhr

Paukenschlag am Bodensee: Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen treten in der Saison 2023/24 nicht in der Champions League an.

Das hat der Verein am Mittwoch, dem Tag der Auslosung, bekannt gegeben. Der Rückzug habe finanzielle Gründe – die wiederum mit dem Fehlen einer passenden Halle zusammenhängen.

Sportlich sei das „ganz bitter“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt in einer Pressemitteilung. Doch die „wirtschaftlich belastende Situation mit der Anmietung einer Fremdhalle“ lasse „keine andere Entscheidung“ zu.

Champions-League-Titel geht 2007 an den Bodensee

Friedrichshafen ist Stammgast in der Champions Legaue. Der 13-fache Deutsche Meister hat die Königsklasse einmal sogar gewonnen (2007). In der Vorsaison hat er sich als Deutscher Vizemeister für eine Teilnahme qualifiziert.

Für Spiele in der Champions League schreibt der Europäische Verband CEV eine Hallenkapazität von mindestens 2500 Zuschauern vor. Viele Jahre war das auch kein Problem. Die ZF-Arena war dafür groß genug. Aufgrund baulicher Mängel musste die 3800 Zuschauer fassende Halle Ende 2020 allerdings geschlossen werden. Friedrichshafen war heimatlos.

VfB Friedrichshafen weicht in die Ratiopharm-Arena aus

Um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, musste der Rekordmeister in angemietete Fremdhallen ausweichen. Unter anderen trug er seine Heimspiele in der 110 Kilometer entfernten Ratiopharm-Arena in Ulm/Neu-Ulm aus. Das hat Geld gekostet. Die Stadt Friedrichshafen hat diese Kosten weitestgehend bezuschusst.

Schließlich wurde der Hangar R am Flughafen Friedrichshafen umgebaut. Das Problem: Die Bodensee-Airport-Arena hat nur 1000 Plätze. Sie ist für die Champions League also deutlich zu klein. Der Verein hat bei der CEV zwar eine Ausnahmegenehmigung eingereicht – doch dieser hat der Verband nicht entsprochen.

Die Folge: Der VfB hätte für die Champions League wieder in eine Fremdhalle gehen müssen. „Diese Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe können wir im Moment nicht tragen“, sagt Späth-Westerholt. Er verweist auch auf zuletzt reduzierte Sponsoringeinnahmen.