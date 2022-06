Vom Krankenhaus in die Kneipe: Polizei fasst Zechpreller

In Bodolz hat ein Zechpreller einen Gastwirt um sein Geld gebracht. Nach dem 52-Jährigen wurde bereits gesucht.

Ein Gastwirt teilte am Sonntagmittag der Lindauer Polizei mit, dass ein Mann bei ihm Getränke konsumiert hätte und nun nicht zahlen könne. Eine Streife der Lindauer Polizeiinspektion rückte an. Da der mutmaßliche Zechpreller keine Ausweispapiere mitführte, nahmen ihn die Beamten zur Feststellung seiner Identität mit zur Dienststelle. Dort entdeckten sie, dass der 52-Jährige aus einem Krankenhaus in Ravensburg abgängig war und die dortige Polizei nach ihm suchte.

Nach Rücksprache mit der Polizei in Ravensburg wurde der Mann wieder ins Krankenhaus gebracht. Außerdem leiteten die Beamten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Zechbetrugs ein.