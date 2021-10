Heinz Eggert erhält den 13. Scheidegger Friedenspreis. Er erzählt, wie er vom Kind nicht besonders systemkritischer Eltern zum kritischen Theologen wurde.

04.10.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Der frühere sächsische Innenminister und stellvertretende CDU-Vorsitzende Heinz Eggert hat den 13. Scheidegger Friedenspreis erhalten. In seiner Festrede setzte er einen besonderen Schwerpunkt. So schilderte der 75-Jährige vor allem seinen persönlichen Werdegang vom mehr oder minder an das DDR-System angepassten Bahnarbeiter zum kritischen Theologen, der noch lange das „System verändern, aber nicht abschaffen“ wollte.