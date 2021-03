Ein 59-Jähriger wird mit einem Kokaingemisch erwischt und vom Amtsgericht Lindau zu 30 Monaten Haft verurteilt. Ob er ins Gefängnis muss, ist allerdings ungewiss.

Für die Staatsanwaltschaft war es die klassische Fahrt eines „Drogenkuriers“. Polizeibeamte hatten im Juli vergangenen Jahres einen 59-Jährigen bei der Kontrolle eines Fernbusses mit 86 Gramm Kokaingemisch erwischt. Das Schöffengericht am Amtsgericht Lindau verurteilte ihn deshalb zu 30 Monaten Haft – nach einem ungewöhnlichen Prozess. Der in Italien aufgewachsene Angeklagte hat nach einem Schlaganfall samt späterer Herzattacke in der Untersuchungshaft das Kurzzeitgedächtnis verloren.