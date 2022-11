Vorhang auf in Simmerberg: Theatergesellschaft spielt "Lumpazivagabundus"

Die Theatergesellschaft Simmerberg spielt zwölfmal den Klassiker „Lumpazivagabundus“. Infos zu Stück, Aufführungsterminen, Einlaß und Ensemble.

27.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nach der coronabedingten Pause erobert die Theatergesellschaft Simmerberg endlich wieder die Bühne. Für ein Dutzend Aufführungen rund um den Jahreswechsel hat sie „Lumpazivagabundus“ einstudiert. Es ist die 150. Inszenierung in der 163-jährigen Geschichte der Theatergesellschaft Simmerberg. Wie in der Vergangenheit, soll sich auch zukünftig wieder alle zwei Jahre der Bühnenvorhang in Simmerberg öffnen.

Mit der Premiere am 26. Dezember startet die Theatergesellschaft in die neue Spielsaison. Nach dem großen Erfolg von Charles Dickens’ „Der Geizhals und die Gespenster“ in der Saison 2018/2019, bringt sie jetzt das Traditionsstück „Lumpazivagabundus“ des Simmerberger Theaters auf die Bühne. Spielleiter Hans-Peter Imgrund probt mit dem Ensemble seit Anfang September das mit 23 Rollen besetzte Stück. Zusätzlich zu den beiden wöchentlichen Probeterminen gibt es Gesangsproben.

Von den Wesen dreier Handwerksburschen

Die Zauberposse von Johann Nestroy, uraufgeführt im Jahr 1833, ist in Simmerberg in der Neubearbeitung von Franz Rieder zu sehen. Diese Fassung spiegelt nach Schilderung der Theatergesellschaft in lustiger Art die Wesen dreier Handwerksburschen wider und zeigt, wie Leichtsinn, Versuchung, Sucht, Liebe und Glück den Charakter des Menschen beeinflussen. In Armut entsteht die Freundschaft zwischen Zwirn, Leim und Knieriem. Durch einen unerhofften Geldsegen wird sie auf die Probe gestellt.

Die Bühnenbauer Thomas Hartmann und Josef Heim gestalten mit Bühnenmaler Albert Ziegltrum vier aufwändige Bühnenbilder für die Inszenierung. Das Beleuchterteam Philipp Reutemann und Lukas Heim sorgt mit neuer Lichttechnik für überraschende Effekte. Die musikalische Leitung hat Brigitte Schwärzler. Lukas Schwärzler begleitet das Stück auf dem Klavier. Mit den Spielern und zahlreichen Helfern hinter der Bühne sowie im Ausschank sind bei den zwölf Aufführungen jeweils über 30 Frauen und Männer im Einsatz.