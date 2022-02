Vorsicht Autofahrer: Frösche, Kröten und Molche gehen wieder auf Hochzeitsreise

Der Winter verzieht sich, die Amphibienwanderung beginnt. Der Bund Naturschutz im Landkreis Lindau errichtet Abfangzäune, sperrt Straßen – und sucht Helfer.

17.02.2022 | Stand: 05:32 Uhr

Die Amphibien wandern mit Beginn der nassen, lauen Nächte von ihren Überwinterungsorten in Wäldern, Parks und Gartengebieten oft über mehrere Kilometer zu den Laichgewässern. Besonders gute Laichgewässer ziehen mehrere hundert bis einige tausend Amphibien an. Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer werden jetzt aktiv, um die Tiere vor dem Tod auf der Straße zu bewahren. Die bayernweite Aktion rettet jährlich 500.000 bis 700.000 Amphibien das Leben, teilt der Bund Naturschutz, Kreisgruppe Lindau, mit.

Amphibienwanderung: Der Bund Naturschutz im Landkreis Lindau beteiligt sich an der bayernweiten Aktion

Die nun ansteigenden Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche aus ihren Winterquartieren. Darum bauen die BN-Kreisgruppe, Bauhöfe der Gemeinden und die Straßenmeisterei überall im Landkreis Amphibienschutzzäune auf. (Lesen Sie auch: Warum holen sich Wasservögel auf Schnee und Eis keine kalten Füße?)

Die ansteigenden Temperaturen locken Kröten, Frösche und Molche im Westallgäu aus ihren Winterquartieren

„Ab einer nächtlichen Temperatur von circa fünf Grad und insbesondere bei regnerischem Wetter sind die fortpflanzungsbereiten Tiere massenweise auf Wanderschaft“, erklärt BN-Geschäftsführerin Claudia Grießer. Ehrenamtliche Aktive sind deshalb an Straßenrändern unterwegs, kontrollieren jeden Abend und oft auch morgens die Fangzäune und bringen die Tiere sicher auf die andere Straßenseite. (Das könnte Sie auch interessieren: Markante Gipfel aus Hergottsbeton: Wie die Nagelfluhberge entstanden sind)

Im Landkreis Lindau bauen die Helfer des Bund Naturschutz 20 Schutzzäune auf und sperren sechs Nebenstraßen

Insgesamt werden im Landkreis 20 Schutzzäune aufgebaut und sechs Straßensperrungen eingerichtet. Etwa 45 ehrenamtliche Helfer betreuen über acht bis zehn Wochen lang die Übergänge. „Im vergangenen Jahr konnten auf diese Weise über 5000 Erdkröten und andere Amphibienarten vor dem Tod auf den Straßen bewahrt werden“, berichtet Grießer. (Lesen Sie auch: Beliebtes Ausflugsziel ist gesperrt: Eschen sorgen für Lebensgefahr in der Weilerer Hausbachklamm)

Damit es auch in Zukunft die Krötenrettung im Landkreis Lindau gibt, sucht der BN Helfer

Die Geschäftsführerin wünscht sich, dass die Krötenrettung im Landkreis an all diesen Strecken auch in Zukunft weitergeht. „Allerdings kommen viele Helferinnen und Helfer in die Jahre. Wir hoffen, dass es überall gelingt, dass die Betreuung der Zäune von Jüngeren übernommen wird. Wer etwas Gutes tun will, ist jederzeit herzlich willkommen, mitzuhelfen“,sagt Grießer.

Wer als Amphibienretter aktiv werden möchte oder eine Stelle entdeckt, an der viele Amphibien überfahren wurden und an der kein Schutzzaun errichtet ist, kann sich an die BN-Kreisgruppe Lindau wenden per E-Mail an lindau@bund-naturschutz.de

Hier stehen die Abfangzäune im Landkreis Lindau:

Lindenberg: Zufahrt zum Waldsee; Gemeindeverbindungsstraße von Nadenberg nach Goßholz

Scheidegg Staatsstraße 2386 zwischen Scheidegg und Alpenfreibad; beim Alpenfreibad; Staatsstraße 2386 zwischen Ebenschwanden und Leintobel auf Höhe Hagspiel; Staatsstraße von Scheidegg nach Lindenau; Gemeindeverbindungsstraße nach Schirpfentobel

Röthenbach: Gemeindeverbindungsstraße zwischen Rentershofen und Röthenbach

Stiefenhofen: Kreisstraße LI14 im Bereich Balzhofen

Hergatz: Häfeleweg in Maria-Thann

Grünenbach: Staatsstraße 2001 im Bereich Schüttentobel, Gemeindeverbindungsstraße von Schüttentobel nach Pferrenberg

Hergensweiler: Bundesstraße 12 im Bereich Stockenweiler-Unternützenbrugg

Sigmarszell: B308 im Bereich Sägewerk Niederstaufen, Kreisstraße LI2 zwischen dem Bahnübergang Schlachters und Rothkreuz parallel zum Weißensberger Weiher

Weißensberg: Staatsstraße 320 bei Schwatzen

Lindau: B31 am Golfplatz Schönbühl, Staatsstraße 2375 von Eggatsweiler Richtung Rengersweiler

Diese Nebenstraßen werden wegen der Amphibienwanderung gesperrt

Einige wenig befahrene Nebenstrecken werden laut BN über Nacht von Einbruch der Dunkelheit bis etwa 6.30 Uhr auch ganz gesperrt:

von Stockenweiler Richtung Volklings im Bereich des Stockenweiler Weihers (Gemeinde Hergensweiler)

Fuggerstraße am Bichlweiher

(Gemeinde Wasserburg)

Oberrengersweiler Weg und der Bereich am Golfplatz (Lindau)

Waldstück am Aspachweiher zwischen Oberreitnau und Höhenreute (Lindau)

Gemeindeverbindungsstraße von Oberhof nach Schlachters (Gemeinden Sigmarszell und Weißensberg)

Hangnachstraße in Sigmarszell

