Vortrag in Lindau über den Iran: „Ich bin davon überzeugt, dass das iranische Regime gestürzt wird“

Über die Situation in ihrem Heimatland spricht die iranische Journalistin Gilda Sahebi in Lindau. Was sie selbst erlebt hat und was sie von den Protesten hält.

17.04.2023 | Stand: 19:58 Uhr

Gilda Sahebi ist 14 Jahre alt, als sie von der Sittenpolizei im Iran angehalten wird. Ihr Kopftuch sitzt nicht richtig. Viele Jahre später, im September 2022, kommt es zu einer ähnlichen Situation. Die 22-jährige Jina Mahsa Amini wird auch wegen ihres Kopftuchs ermahnt. Sie stirbt nach der Festnahme auf der Polizeistation. Ihr Tod löst Proteste im ganzen Land aus, die bis heute andauern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.