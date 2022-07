Der Kot der Tiere sorgt am Badesee für Ärger. Nun wurde im Stadtrat von Lindenberg darüber diskutiert, die Tiere abzuschießen. Es wäre nicht das erste Mal.

27.07.2022 | Stand: 10:20 Uhr

Er ist (fast) in jedem Sommer ein Thema in Lindenberg: der Entenkot am Waldsee. Die Hinterlassenschaften der Federtiere im Wasser und auf der Liegewiese sprach Helmut Wiedemann (SPD) im Stadtrat an. Aktuell sei der Entenkot, der für Menschen gesundheitsgefährdend sein kann, wieder ein großes Problem. Wiedemann brachte deshalb Jäger ins Spiel. Auf Enten wird am Waldsee immer wieder geschossen. Zuletzt hatte es 2018 eine größere Aktion gegeben.

