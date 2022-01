Was Waltraud Mayer in mehr als 30 Jahren Dienst in Lindau alles erlebt hat. Ihre Erinnerungen füllen ein Buch.

Von Yvonne Roither

25.01.2022 | Stand: 10:03 Uhr

Sie wollte Verletzten helfen. Und sie wollte hinter das Steuer des Rettungswagens, auch wenn dort bisher nur Männer saßen: Waltraud Mayer war die erste Frau im Rettungsdienst beim Kreisverband Lindau. Redakteurin Yvonne Roither hat sich mit ihr über ihre Erlebnisse unterhalten, die sie nun in einem Buch festgehalten hat.