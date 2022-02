„Weniger Asphalt, mehr naturnahe Pfade“: Weiler-Simmerberg überarbeitet Wanderwege

Weiler-Simmerberg will sein Wanderwegenetz überarbeiten. Dafür plant der Markt rund 34.000 Euro ein. Deutlich teurer wird der Premiumwanderweg „Weiler Ring“.

Die Wanderwege rund um Weiler werden sich an manchen Stellen verändern. Dabei sollen sie vor allem sicherer und schöner werden, erläuterte Gästeamtsleiter Sebastian Koch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. So werden einige Wege weg von der Straße verlegt. Aus „weniger Asphalt, mehr naturnahen Pfaden“ sollen so künftige die Wege bestehen, so Koch. Auch Überquerungen von großen Straßen sollen, wenn möglich, vermieden werden.

Überarbeitung der Wanderwege in Weiler-Simmerberg: An Projekt der Allgäu GmbH beteilgt

Seit 2018 läuft in Weiler-Simmerberg und den umliegenden Gemeinden ein Projekt zur Qualitätssicherung (QS) der Allgäu GmbH, das alle Wanderwege auf Wegeverlauf, -untergrund, Gefahrenstellen und Ähnliches unter die Lupe nimmt. Im Frühjahr soll dies nun abgeschlossen werden und dann die Umsetzung beginnen. Alle Vorarbeiten sind laut Koch bereits erledigt. „Wir haben, wenn notwendig, mit Grundstücksbesitzern und Behörden gesprochen.“

Neue Schilder sollen angebracht werden

Im Laufe des Jahres sollen die neuen Schilder angebracht werden, im Winter dann eine neue Wanderkarte mit den teils neuen Strecken gedruckt werden. Denn: „Die Karte muss zu den Schildern passen und anders herum“, sagte Koch.

Eingeplant sind dafür rund 34.000 Euro im Haushalt der Gemeinde. Eine Firma soll beauftragt werden, die Schilder auszutauschen und die Gehzeiten anzupassen. Wie denn die Gehzeiten berechnet werden, wollte Ratsmitglied Stefanie Lau wissen. Über das Programm outdoor active werde dies automatisch berechnet, erklärte Koch. „Die Planer sind für das QS-Projekt die Strecken abgelaufen und können so ihre Erfahrungswerte miteinbringen.“

Weiler Ring hat eine Länge von 15 Kilometern

Zudem bekommt Weiler einen zertifizierten Premiumwanderweg mit dem Namen „Weiler Ring“. Auf rund 15 Kilometern können hier Wanderer durch die Hausbachklamm, über den Entschenstein und Salmersberg laufen und kommen kurz vor Ende zum Grillplatz an der Rothachaue. Die Zertifizierung wird in diesem Frühjahr abgeschlossen, informierte Koch. Im gesamten Westallgäu soll es sieben solcher Premiumwanderwege in vier Orten geben. Voraussetzung für die Zertifizierung sind etwa der Untergrund der Wege und die Beschilderung.

„Es gibt auf dem Weg noch wenig für Familien“, bemängelte Koch. Daher plant die Gemeinde 14 Erlebnispunkte und -stationen. „Ähnlich wie der Grenzerpfad in Oberreute.“ So sind etwa Sitzgelegenheiten, Picknickplätze und Infopunkte zum Torfabbau sowie zur Bergwaldoffensive geplant. In diesem Zuge soll auch der Grillplatz im Trogener Loh neu gemacht werden und überdachte Sitzgelegenheiten bekommen. „Der neue Grill steht schon im Bauhof“, sagte Koch.

Wandern im Westallgäu: Brücke auf der Strecke des „Weiler Ring“ muss saniert werden

Auf der Strecke des „Weiler Ring“ liegt die Brücke 1, die saniert werden muss. Für diese Maßnahme sowie für die Errichtung der Erlebnispunkte hat die Marktgemeinde eine RÖFE-Förderung (Richtlinien zur Förderung von öffentlichen touristischen Infrastruktureinrichtungen) beantragt. Sie rechnet mit einer Unterstützung von 45 Prozent. Somit bleibt Weiler-Simmerberg ein Eigenanteil von 230.000 Euro für die Brücke und 196.000 Euro für die Erlebnispunkte auf dem „Weiler Ring“.

