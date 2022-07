In Toilette verfolgt und Hose heruntergelassen: Mann belästigt 19-Jährige in Bar in Wangen

Ein 28-Jähriger hat eine 19-Jährige in einer Bar in Wangen sexuell belästigt. Zunächst hatte er sie mehrfach angesprochen und folgte ihr dann auf die Toilette.

04.07.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Ein 28-Jähriger hat eine 19-Jährige am Samstag in einer Bar in Wangen (Landkreis Ravensburg) sexuell belästigt. Wie die Polizei berichtet, hat der 28-Jährige die junge Frau in einem Musikcafé mehrfach angesprochen. Die 19-Jährige hatte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Interesse an einer Bekanntschaft mit dem betrunkenen Mann hat.

Wangen: Mann folgt junger Frau auf Toilette und lässt die Hose herunter

Laut Polizei folgte er ihr dann um kurz nach 3 Uhr auf die Toilette. Die junge Frau bemerkte das und ging in eine Toilettenkabine. Als sie kurze Zeit später schauen wollte, ob der Mann von ihr abgelassen hatte, stand der 28-Jährige mit heruntergelassener Hose und entblößtem Genital vor ihr.

Die 19-Jährige rief nach Hilfe und machte auf ihre Situation aufmerksam. Daraufhin flüchtete der 28-Jährige aus der Bar. Die Polizei entdeckte ihn wenig später in der Nähe. Die 19-Jährige erkannte ihn wieder. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

