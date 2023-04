180.000 Euro Schaden bei fünf Aquaplaning-Unfällen auf der A96 bei Wangen

Auf der A96 bei Wangen im Allgäu gab es am Dienstagnachmittag fünf Unfälle aufgrund von Aquaplaning und zu hoher Geschwindigkeit. Sachschaden: 180.000 Euro.

26.04.2023

Insgesamt rund 180.000 Euro Sachschaden ist am Dienstagnachmittag bei gleich fünf Aquaplaning-Unfällen auf der A96 bei Wangen entstanden.

Autofahrer verlieren wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle

Nach Angaben der Polizei, kollidierte ein 62-jähriger Fahrer gegen 15 Uhr mit der Mittelleitplanke, nachdem ihm auf der nassen Fahrbahn die Hinterachse ausgebrochen war. Der Mann dürfte mit rund 120 bis 140 km/h unterwegs gewesen sein und blieb glücklicherweise unverletzt. Vergleichsweise geringer Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand an einem Auto, das gegen 17.15 Uhr in die Leitplanke krachte. Der 57-jährige Fahrer verlor ebenfalls die Kontrolle über seinen Wagen und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Zwei Unfälle mit je 60.000 Euro Schaden am Dienstagabend

Auf rund 60.000 Euro wird hingegen der Sachschaden bei einem späteren Unfall gegen 18 Uhr beziffert. Ein 59-jähriger Fahrer kam nach dem Überholen eines anderen Verkehrsteilnehmers ins Schlingern, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und kam von der Fahrbahn ab. Ein Rettungsdienst brachte die beiden Fahrzeuginsassen in ein Krankenhaus, offensichtlich wurde aber lediglich die Beifahrerin leicht verletzt. Ebenfalls etwa 60.000 Euro Sachschaden entstand wenig später gegen 19.30 Uhr, als ein Lenker in die Mittelschutzplanke prallte. Der 54-Jährige blieb unverletzt.

Alle Unfallverursacher waren zu schnell und müssen nun Strafe zahlen

Zwei Autos waren am fünften Verkehrsunfall beteiligt. Ein 43 Jahre alter Fahrer kollidierte zunächst mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und schleuderte auf dem rechten Fahrstreifen gegen ein anderes Auto, wobei beide Fahrzeuginsassen unverletzt blieben. Alle Unfallverursacher waren auf der nassen Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und müssen sich nun zumindest auf ein Bußgeld einstellen.

