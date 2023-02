Geparktes Auto fällt in Wangen in Hinterhof

In Wangen hat sich ein geparktes Auto selbstständig gemacht und ist in einen Hinterhof gefallen. Wie es dazu kam.

13.02.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Ein geparktes Auto ist in Wangen ins Rollen gekommen und in einen Hinterhof gefallen. Laut Polizei hatte der Besitzer des Autos am Hang geparkt und die Handbremse nicht angezogen. Wer Wagen machte sich deshalb nach kurzer Zeit selbstständig und rollte den Hang hinunter.

Am Ende des Hangs prallte er gegen eine Mauer und fiel schließlich in den dahinterliegenden Hof. Der Schaden an der Einfahrt und der Hecke wird auf 2.500 Euro geschätzt - am Auto entstanden etwa 5.000 Euro Schaden.

