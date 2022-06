9000 Euro Corona-Soforthilfe ergaunert: Amtsgericht Wangen verurteilt Betrüger

Ein Mann hat aufgrund falscher Angaben tausende Euro an Corona-Soforthilfe erhalten. Dafür stand er nun in Wangen vor Gericht. So lautet das Urteil.

Von Siegfried Großkopf

08.06.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Weil er in der Corona-Pandemie zu Unrecht Unterstützung vom Land Baden-Württemberg beantragt und 9000 Euro kassiert hat, ist ein 41-jähriger Mann vom Amtsgericht Wangen zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss er 3000 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“ überweisen.

