In Wangen haben Unbekannte am Wochenende rund 900 Liter Diesel von einer Baustelle geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

29.11.2022 | Stand: 14:56 Uhr

In Wangen (Landkreis Ravensburg) haben Unbekannte 900 Liter Diesel von einer Baustelle geklaut. Der Diebstahl ereignete sich laut Polizei am Wochenende an der Baustelle an der L320 zwischen Hatzenweiler und Hiltensweiler. Die Unbekannten brachen das Schloss eines Tankfasses auf und schlauchten daraus insgesamt rund 900 Liter Diesel ab.

Wer am vergangenen Wochenende im Baustellenbereich etwas Verdächtiges beobachtet hat, soll sich bitte bei der Polizei Wangen melden, Telefonnummer 07522/984-0.

