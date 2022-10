Schüler aus Wangen segelt über den Atlantik

Der 15-jährige Felix Ringena nimmt am Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ teil. Sechs Monate wird er unterwegs sein – und dabei verschiedene Länder und Kontinente kennenlernen.

Von Ingrid Kraft-Bounin

27.10.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Raus aus der Komfortzone, hinaus in die weite Welt. Das könnte als Überschrift über dem ungewöhnlichen Segeltörn stehen, den der 15-jährige Felix Ringena aus Wangen in diesen Tagen antritt. Der Zehntklässler, der das Rupert-Neß-Gymnasium besucht, nimmt am sechsmonatigen Projekt „Klassenzimmer unter Segeln“ teil.

