Wann gehen in Hergatz künftig die Laternen aus?

Grundsatzdebatte über Straßenbeleuchtung in Hergatz: Bürger hatten angeregt, Laternen zu installieren. Räte überlegen, ob es nachts überhaupt Licht braucht.

Sollen die Straßenlaternen in der Nacht in allen Hergatzer Ortsteilen dunkel bleiben? Soll es im Höhenweg künftig eine Straßenbeleuchtung geben? Diese beiden Fragen stellte sich der Hergatzer Gemeinderat – und schnell entstand daraus eine grundsätzliche Diskussion. So ist beispielsweise für Andreas Roth eine nächtliche Abschaltung „ein erstes Zeichen gegenüber der Bevölkerung, dass wir Energie sparen wollen und müssen“.

Aktuell gibt es in Hergatz 200 Straßenlaternen. 158 sind bereits auf stromsparende LED-Technik umgestellt, die restlichen 42 sollen noch heuer folgen. Bürgermeister Oliver-Kersten Raab rechnete vor: 200 LED-Lampen benötigen pro Stunde 4000 Watt, also vier Kilowattstunden. Bei einer Abschaltung zwischen 23 und 4 Uhr ergibt sich eine Einsparung von 20 kW/h, pro Jahr also 7300 Kilowattstunden. Doch fünf Stunden ohne Licht waren dem Gemeinderat zu viel.

Eine Abschaltung der Straßenlaternen als "Beitrag zum Artenschutz"

Zweite Bürgermeisterin Rebecca Paintner schlug eine Abschaltung ab 1 Uhr vor, denn: „Wir haben ein aktives Vereinsleben. Auch nach 23 Uhr sind Leute auf der Straße unterwegs.“ Armin Müller hinterfragte den Effekt. Bei einer dreistündigen Abschaltung spare die Gemeinde nur gut 4000 Kilowattstunden, was dem Durchschnittsverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts entspreche. Auch für Andreas Roth ist das „nicht die große Menge, die wir hier einsparen“, als Zeichen aber wichtig. „Ich denke, wir müssen noch ganz andere Maßnahmen machen, um über den nächsten Winter zu kommen“, sagte der im Energiesektor tätige Roth. Alexander Linke verwies auf die Lichtverschmutzung: „Es geht auch um die Insekten, die das Licht irritiert.“ Für ihn ist eine Nachtabschaltung daher auch ein „Beitrag zum Artenschutz“.

Bedenken kamen von Anton Pfeiffer und Stephan Fey. Sie hinterfragten, ob das Licht aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde nicht dauerhaft brennen müsste. Das gelte, wenn der Kommune eine Beleuchtung „im Rahmen der Leistungsfähigkeit“ möglich und wenn diese erforderlich sei, informierte der Bürgermeister über die rechtliche Situation. In letzter Konsequenz sei das durch Gerichte zu klären.

"Wir sollten das Geld zusammenhalten"

Diese Argumente waren es auch, die die Diskussion um eine mögliche Straßenbeleuchtung im Höhenweg betrafen. Anwohner hatten angeregt, diese zu installieren, wenn im nächsten Jahr ohnehin Breitbandkabel verlegt werden. Gleichzeitig auch Stromkabel zu verlegen sei jedoch nicht möglich, informierte Wolfgang Zodel. Denn für den Breitbandausbau erhält die Gemeinde Fördergelder. „Und es ist förderschädlich, wenn wir da andere Kabel gleichzeitig verlegen“, sagte Zodel.

Für Andreas Roth ist eine Beleuchtung im Höhenweg ohnehin nicht erforderlich. Für ihn wäre das eine „dritt- oder viertrangige Kann-Leistung“. Und: „Davon müssen wir uns verabschieden. Haben wir den Schuss nicht gehört? Wir sollten das Geld zusammenhalten für künftige Pflichtaufgaben.“ Und auch Anton Pfeiffer lehnte den Antrag der Anwohner ab: „Da gäbe es noch hunderte Stellen, die man ausleuchten könnte.“

Am Ende entschied der Gemeinderat mit sieben zu vier Stimmen, dass es keine Straßenbeleuchtung im Höhenweg geben soll. Dort, wo Laternen stehen, sollen diese künftig zwischen 1 und 4 Uhr ausbleiben, legte das Gremium mit acht zu drei Stimmen fest. Einzig entlang der Bundesstraße in Wohmbrechts sollen die Laternen die ganze Nacht hindurch leuchten. Der Bürgermeister will nun abklären, inwieweit es technisch möglich ist, die Straßenbeleuchtung in Wohmbrechts aufzuteilen. Derzeit hängen alle Laternen dort an einem Verteiler.