Wann kommt Jawed Soltani zurück zu seiner Frau Sohila nach Lindenberg?

Ein junger Afghane kauft sich ein Flugticket nach Kabul. Der abgelehnte Asylbewerber reist freiwillig aus Deutschland aus und hofft auf Rückkehr. Vor ihm liegt eine Odyssee.

03.03.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Ende Dezember konnten Sohila und Jawed Soltani endlich in eine Wohnung in Lindenberg ziehen. Für die jungen Eheleute, die aus Afghanistan stammen, war das ein lang ersehnter weiterer Schritt in Richtung Zukunft. Finanziell unabhängig sind sie seit Jahren: Jawed Soltani arbeitet in Vollzeit bei McDonald’s, seine Ehefrau Sohila in einer Klinik. Nachdem sie jahrelang in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete in Scheidegg-Forst gewohnt hatten, ist jetzt die Freude über die neue Wohnung groß – und von kurzer Dauer. Jawed Soltani muss ausreisen. Spätestens am 17. März wird er ein Flugzeug nach Kabul besteigen. Wann er seine Frau wiedersieht, ist offen. Der 27-Jährige steht vor einer Odyssee, die ihn nach Kabul, Neu-Delhi und – so hofft das Paar – irgendwann wieder nach Lindenberg führen wird.