In einer Sondersitzungwird unter anderem der Termin der Abstimmung festgelegt.

08.10.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Gemeinderat Weiler-Simmerberg wird sich am Montag, 10. Oktober, in einer Sondersitzung mit dem Bürgerbegehren in Sachen Hammermühle beschäftigen. Unter anderem wird es um einen Termin für den Bürgerentscheid geben.

