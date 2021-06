Bei der Feuerwehr Lindenberg dürfen wieder Lehrgänge stattfinden. Der Kreisbrandrat spricht von einem wichtigen Signal, denn der Nachwuchs begann zu fehlen.

08.06.2021 | Stand: 12:19 Uhr

Normalerweise sind Lehrgänge für Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren Alltag. Zweimal jährlich finden sie statt – mit jeweils 24 Teilnehmern. Doch in Zeiten der Corona-Pandemie war dies nicht möglich. Und so war es schon etwas Besonderes, als am Samstag in Lindenberg erstmals seit 2019 wieder zwölf Teilnehmer einen Lehrgang abschlossen. Für Kreisbrandrat (KBR) Wolfgang Endres ist dies ein wichtiges Signal, denn bei der Feuerwehr in Lindenberg begann der Nachwuchs bereits zu fehlen.