Warum der Wanderweg zwischen Ried und Weiler gesperrt ist

Der Weg zwischen dem Lindenberger Stadtteil Ried und Weiler ist derzeit wegen Schäden nicht ohne Gefahr begehbar. Wer sie beheben soll.

30.06.2023 | Stand: 06:56 Uhr

Seit geraumer Zeit gesperrt ist der Wanderweg vom Lindenberger Ortsteil Ried Richtung Weiler-Simmerberg. Grund sind Schäden, die bei einem Unwetter entstanden sind. Teils hatte es auch die Fundamente der Brücke unterspült. Der Weg ist also nicht gefahrlos zu begehen.

Lesen Sie auch: Wo in Lindenberg noch in diesem Jahr ein Kreisel gebaut wird

Der Bauhof werde die Schäden so bald als möglich beheben und die Brücke mit einfachen Mitteln wieder ertüchtigen, kündigte Bürgermeister Eric Ballerstedt auf Nachfrage von Ludwig Gehring in der jüngsten Stadtratssitzung an. Zuvor hatten sich auch schon die Mitglieder des Bauausschusses die Lage vor Ort angesehen.