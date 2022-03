Die Gemeinde Maierhöfen will Bauplätze schaffen, ein Grundbesitzer die Flächen dafür verkaufen. Dann taucht ein kurioses Problem mit historischen Wurzeln auf.

06.03.2022 | Stand: 20:03 Uhr

Die Nachfrage nach bei Baugrundstücken ist im gesamten Westallgäu groß. Auch in Maierhöfen fragen Interessenten immer wieder bei der Gemeinde an, ob diese Flächen zur Verfügung stellen kann. Doch die Kommune kann nur verkaufen, was sie zuvor erworben hat. Denn aktuell im Besitz hat die Gemeinde keine Grundstücke.