Warum die Firma Numbat in Lindenberg keine Ladesäule errichen darf

22.01.2023 | Stand: 11:58 Uhr

Das Unternehmen Numbat will heuer deutschlandweit 600 Schnellladestationen errichten. Zwei davon hat es auf dem Parkplatz des Kaufmarktes in Lindenberg geplant. Allerdings gibt es dort Schwierigkeiten. Die Ladesäule verstößt – so wie sie Numbat aktuell plant – gegen die Werbeanlagensatzung der Stadt. An sie aber muss sich das Unternehmen halten, ansonsten gibt die Stadt keine Zustimmung für die Turbolader. So lautet ein einstimmiger Beschluss des Bauausschusses.

