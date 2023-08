Warum die Hergatzer Ortsdurchfahrt plötzlich gesperrt ist

Das Landratsamt Lindau hat die Bregenzer Straße gesperrt. So lange müssen Fahrer nun einen Umweg in Kauf nehmen.

23.08.2023

So mancher Autofahrer, der auf dem Weg zur Arbeit die Hergatzer Ortsdurchfahrt passieren muss, ist zu Beginn der Woche überrascht worden: Völlig unvermittelt ist die Bregenzer Straße, bei der es sich um die Kreisstraße LI15 handelt, nämlich vom Landratsamt Lindau wegen Bauarbeiten gesperrt worden.

Wie Andrea Steffey vom Rathaus am Dienstag auf Nachfrage erklärte, würden dort Arbeiten an der Wasserleitung durchgeführt. Die Sperrung der Ortsdurchfahrt dauere voraussichtlich bis Freitag, 1. September. „Die Umleitung erfolgt in beide Richtungen über die B12 und die Gemeindeverbindungsstraße Itzlings.“

Die einzige Maßnahme ist das aktuell nicht in dem Ort. So wird seit Montag auch der Sennereiweg, der von östlicher Richtung her an die Bregenzer Straße anschließt, saniert. Erneuert wird laut Gemeindeverwaltung neben dem Belag auch die Frischwasserleitung sowie die damit verbundenen Hausanschlüsse. Außerdem werden Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegt. Dauern sollen die Arbeiten zwei Monate.