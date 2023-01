Warum die neue Wärmestube in Lindau mehr ist als ein Raum zum Aufwärmen

Die Einrichtung auf der Lindauer Insel hat seit Dezember geöffnet. Worum es den Verantwortlichen geht, was sie antreibt und was sie sich wünschen.

03.01.2023 | Stand: 09:52 Uhr

Es wirkt wie ein Familientreffen: Die Tür ist nicht verschlossen, wer will, kommt einfach rein. Zur Begrüßung gibt es einen Handschlag oder eine Umarmung, auf der langen, geschmückten Tafel stehen Teller voller Plätzchen. Wer mag, hält ein Schwätzchen. Wer Hunger hat, bekommt einen üppig gefüllten, dampfenden Teller voller Leckereien vor die Nase gesetzt. Seit gut zwei Wochen hat die Wärmestube auf der Lindauer Insel geöffnet. Sie ist viel mehr als nur ein Raum zum Aufwärmen.

Am Tisch sitzt Elke Brög. Die 78-Jährige hat die Wärmestube am Stiftsplatz 3 eröffnet – in Eigenregie. Weil sie sicher ist, dass eine solche Einrichtung dringend notwendig ist. „Wir haben zu viele Menschen in Lindau, die einsam sind, die sich eine Unterhaltung wünschen oder gemütlich eine Tasse Kaffee trinken wollen.“

Trotz des milden Wetters kommen Besucher

Wirklich kalt ist es an diesem Tag nicht. Trotzdem kommen einige Besucher in die Wärmestube, ausschließlich Männer. „Ich bin hier, um ein paar Leute zu treffen und mich zu unterhalten“, sagt ein Mann, der in der Obdachlosenunterkunft der Stadt wohnt und gerade seinen Teller leer löffelt. „Außerdem gibt es Chili con Carne, und das finde ich super.“

Zu essen bekommt in der Wärmestube jeder, denn es gibt dank der Unterstützung von vielen Seiten mehr als genug. Wer mag, kann fürs Essen eine freiwillige Spende in eine kleine Kasse werfen. Wer das nicht kann, muss nicht. Die Tischdeko kommt von einem Lindauer Blumengeschäft, der kleine Weihnachtsbaum von einem Obsthof.

„Geschmückt hab’ ihn aber ich“, sagt Olaf Linke. Der 63-Jährige sitzt im Rollstuhl und schläft auf der Straße. Zurzeit ist sein Unterschlupf das Kinderspielschiff auf dem Spielplatz in Lochau. In die Obdachlosenunterkunft will er nicht. Umso wichtiger ist für ihn die Wärmestube. „Es ist einfach eine Begegnungsstätte, wo Einsame hin können, sich unterhalten und was essen“, sagt Linke. „Das große Problem ist doch die soziale Isoliertheit. Und die muss man irgendwie überbrücken.“

Olaf Linke ist Mitglied des Fördervereins Wärmestube Lindau Bodensee. Elke Brög hat den Verein noch vor Weihnachten gegründet, um die Wärmestube offiziell zu machen. Neueste Errungenschaft ist ein eigenes Konto. Damit darf der Verein jetzt auch Geldspenden annehmen, bisher waren nur Sachspenden möglich. Mit dem Jahresbeitrag von 30 Euro sollen die Verwaltungskosten beglichen werden. Zurzeit hat der Verein zwölf Mitglieder. Elke Brög selbst ist Vorsitzende, Olaf Linke Schriftführer. Zweiter Vorsitzender ist Werner Segschneider, die Kasse führt Klaus Kaprolat.

Nicht nur Obdachlosigkeit treibt Menschen in die Wärmestube

Die beiden Männer sind ebenfalls regelmäßig in der Wärmestube. Segschneider arbeitet ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission und hilft Elke Brög bei der Essensausgabe. Kaprolat schläft in der Gemeinschaftsunterkunft der Stadt. Dort will er aber so wenig Zeit wie möglich verbringen. Wann immer es möglich ist, kommt er in die Wärmestube. Gemeinsam stehen die beiden in der Küche. Der eine füllt Teller mit Würstchen, Steaks oder Fisch, der andere bringt sie an den Tisch. Helfer oder Bedürftige, diesen Unterschied macht hier keiner.

Nicht jeder, der an diesem Tag auf einen Kaffee oder ein warmes Essen vorbeikommt, ist obdachlos. „Ich bin hier aus Einsamkeit“, sagt ein 65-jähriger Lindauer, der schon eine ganze Weile still am Tisch sitzt und Solitaire, ein Brettspiel für eine Person, spielt. Ihm schräg gegenüber sitzt ein 77-Jähriger, der ebenfalls eine Wohnung in Lindau hat. „Ich will mich einfach nur unterhalten“, sagt er. Ihre Namen möchten sie nicht nennen. Wenn ihre Einsamkeit öffentlich würde, wäre ihnen das unangenehm.

Dass es dieses Angebot überhaupt gibt, ist der Lindauer Kolpingsfamilie zu verdanken. Sie stellt die Räume kostenlos zur Verfügung. „Wir sind darüber informiert worden, dass eine Not besteht, und da wollten wir einfach schnell und unkompliziert helfen“, sagt Thomas Dirmeier, Vorsitzender der Lindauer Kolpingsfamilie. Noch bis zum Frühjahr will die Kolpingsfamilie ihr Zimmer mit Toiletten und Küchenzeile auf der Insel teilen. „Bisher klappt das sehr gut“, sagt Dirmeier.

Dauerhafte Lösung für Wärmestube wird gesucht

Doch Elke Brög und die anderen Vereinsmitglieder wünschen sich eine dauerhafte Lösung. „Am liebsten hätte ich die Wärmestube 365 Tage im Jahr geöffnet“, sagt sie. Bisher gibt es dafür aber keine Räume. Auch die Stadt hat bei der Suche geholfen – bisher erfolglos. Dass es jetzt einen offiziellen Verein gibt, könnte die Sache aber einfacher machen, sagt Marion Maucher, die das Ordnungsamt leitet.

Die Wärmestube am Stiftsplatz 3 auf der Lindauer Insel ist dienstags, freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr für Besucher offen.