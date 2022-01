Ingrid Kirchmann aus Gestratz kündigt ihren Job als Maschinenbau-Ingenieurin und verbringt drei Monate in einem Kloster in der Schweiz. Was sie dabei erlebt hat.

Wohl jeder Mensch kennt sie – die Phasen im Leben, in denen Veränderungen anstehen, offene Fragen über die Zukunft zu beantworten sind und doch die innere und äußere Ruhe dafür fehlt, sich grundlegende Gedanken zu machen. Ingrid Kirchmann aus Gestratz hat das für sie richtige Umfeld gefunden: Für drei Monate ist sie ins Kloster Mariazell in Wurmsbach am Zürichsee gegangen.