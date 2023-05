Warum es in Gestratz große Emotionen um eine kleine Straße gibt

Am Ende der Bürgerversammlung in Gestratz steht eine rege Diskussion um die Verbindung zwischen Brugg und Rutzen. Was den Bürgermeistern bewegt.

11.05.2023 | Stand: 20:05 Uhr

Eine gute Stunde lang hatte der Gestratzer Bürgermeister Engelbert Fink Bilanz gezogen. Er verwies bei der Bürgerversammlung vor etwa 100 Besucherinnen und Besuchern auf 2,9 Millionen Euro Rücklagen und darauf, dass die Kommune schuldenfrei ist. Er klagte mit Blick auf den Breitbandausbau über einen „unwahrscheinlichen Förderdschungel“, der das Projekt weiter verzögert habe. Und er sprach über den Friedhof, den Verwaltungssitz und den Radwege-Neubau in Richtung Grünenbach. Nur kurz ging er auf die Straße zwischen Brugg und Rutzen ein – was einigen Anwohnern gar nicht gefiel. Und so gab es am Ende eine emotionale Diskussion.

