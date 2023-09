Warum in Lindau der Bahnsteig wird zum Friseursalon wurde

„Barber Angels“ besuchen den Inselbahnhof und verpassen wohnungslosen Menschen einen Haarschnitt. Dahinter steckt mehr als nur eine reine Verschönerungsaktion.

Von Isabel de Placido

14.09.2023 | Stand: 19:36 Uhr

Eine schöne Frisur, ein ordentlicher Haarschnitt oder ein gepflegter Bart sind viel wert. Nicht nur für die Außenwirkung, sondern auch für das eigene Selbstwertgefühl. Kein Wunder also, dass einiges los war bei der Bahnhofsmission in Lindau, wo am Tag der Wohnungslosen am vergangenen Montag die Friseure der „Barber Angels“ mit ihren Scheren und Rasierern bereit standen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.