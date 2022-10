Seit Beginn der Pandemie gibt es immer wieder Lücken in den Supermarktregalen, was zum Teil an Hamsterkäufen lag. Der aktuelle Engpass hat aber andere Gründe.

14.10.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Zu Beginn der Pandemie waren Toilettenpapier und Konserven knapp, nach dem russischen Angriff auf die Ukraine war lange Zeit das Speiseöl aus. Und auch, wenn es bei diesen Produkten keine Engpässe mehr gibt, wie Alexander Gigler, stellvertretender Leiter der Feneberg-Filiale in Weiler, bestätigt – Verbraucher müssen sich immer mehr an einen Anblick gewöhnen, den sie vor den aktuellen Krisen nicht kannten: Lücken in Supermarkt-Regalen.

