Warum Kunden im Westallgäu für Strom doppelt so viel zahlen wie in Vorarlberg

In Österreich ist der Strom deutlich günstiger als in Deutschland. Nun senken die Illwerke VKW die Preise in Vorarlberg weiter. Woher der Unterschied kommt.

28.07.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Es ist eine gute Nachricht für Stromkunden: Die Illwerke VKW senken die Preise deutlich. Zumindest gilt das für Neukunden in Vorarlberg. Der Energieversorger mit Sitz in Bregenz wirbt mit rund 30 Prozent günstigeren Energiepreisen. Zugleich vermeldet er einen Rekordgewinn. Wieso der Strom in Österreich so günstig ist – und was das für die rund 17.000 Kunden im Westallgäu bedeutet.

