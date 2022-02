Warum sich Bürger im Westallgäu nicht in Apotheken impfen lassen können

Apotheken im Westallgäu bieten aktuell keine Impfungen gegen Corona an, obwohl sie dürften. Die Gründe sind vielfältig. Ein Argument nennen alle Pharmazeuten.

15.02.2022 | Stand: 19:48 Uhr

Seit einer Woche dürfen sich auch Apotheken an der Impfaktion gegen das Coronavirus beteiligen. Im Westallgäu gibt es jedoch kein entsprechendes Angebot. Die Gründe dafür sind vielfältig: Fehlende Räumlichkeiten, zu viel Bürokratie oder auch personelle Engpässe nennen die befragten Apothekerinnen und Apotheker. In einem Punkt sind sie sich zudem sehr einig: Niemand sieht aktuell einen Bedarf. „Impfzentren und Ärzte decken die immer geringere Nachfrage gut ab“, sagt beispielsweise Dr. Gudrun Roos, die die Marien-Apotheken in Scheidegg und Heimenkirch sowie die Hummel’sche Apotheke in Weiler betreibt.